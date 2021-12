Vinte frases, 20 figuras do Desporto. No mundo do futebol, o destaque vai para Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Rui Costa, mas também para Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e José Mourinho.

Em 2021, a atualidade ficou ainda marcada pelas conquistas no futsal nacional e pelos Jogos Olímpicos de Tóquio. Assim como a polémica em torno de criação de uma SuperLiga europeia.