As fotos do ano

GO NAKAMURA

Afeganistão, covid-19, protestos, alterações climáticas, migrantes, invasão ao Capitólio ou Jogos Olímpicos. Estes foram alguns dos acontecimentos que marcaram 2021 e que podem ser lembrados nesta galeria de fotos.

Da ocupação de Cabul por parte dos talibãs à saída repentina dos militares norte-americanos do Afeganistão, deixando para trás um país que agora está a enfrentar uma crise sem precedentes.

A covid-19 que matou milhões de pessoas por todo o mundo. Em abril, a Índia teve mesmo de recorrer a cremações em massa.

O ano, que começou com a invasão ao Capitólio por apoiantes de Donald Trump, fica também marcado por cheias, incêndios, vulcões ou a crise migratória. 2021 foi também o ano da "chegada do Homem" a Marte.

Em Portugal, destaque para as eleições presidenciais e autárquicas, a vacinação contra a covid-19, a vitória portuguesa nos Jogos Olímpicos ou ainda a conquista do Sporting no campeonato.