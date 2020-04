Flavia Bellini vive na cidade brasileira de Caxias do Sul, onde há já 50 casos de covid-19 confirmados.

Em casa com o filho desde 16 de março, revela que está há mais de 40 dias parada e confessa que "estes não têm sido dias fáceis" para ela e para a família. Devido à idade avançada, os pais estão no grupo de risco, assim como o filho, que tem uma doença genética.

A produtora de eventos fala sobre as tarefas do dia a dia e como começou a usar máscara desde o início, apesar do Governo não ter imposto qualquer regra na altura. "Desde o primeiro dia eu saía de máscara, e todo o mundo me olhava na rua".

Flavia Bellini mostra-se ainda apreensiva com a chegada do inverno: "Vem aí o inverno e não sabemos ao certo o que vai acontecer".