Quando cheguei ao Mundo era rico de ideias e de conteúdos. Tinha uma equipa de luxo a trabalhar para mim. Jornalistas, infografistas e, já na altura, tinha uma equipa de comunidades, hoje todos lhe chamam redes sociais. Tinha trabalhos multimédia ao nível dos melhores sites mundiais.

Até tinha uma espécie de centro comercial virtual. Sim, era muito ambicioso e achava mesmo que iria fazer a diferença na internet.

Tudo teria corrido tudo muito bem se tivesse nascido numa data diferente, mas chegou uma crise financeira mundial e acabei por perder uma parte de mim.

Os anos seguintes foram de readaptação a uma nova realidade e foram vividos com muitas incertezas, próprias da adolescência.

Entretanto, cresci. Estou mais completo e mais seguro, porque tenho uma equipa incrível a tomar conta de mim. Sou um privilegiado. Conto com toda a SIC e toda a SIC Notícias.

Hoje sou uma montra muito fiel do que passa nos meus canais de televisão. Quem me visita encontra as histórias dos jornais da SIC e da SIC Notícias, as entrevistas e os programas da SIC Notícias. Tenho ainda um espaço de opinião. Dou notícias de última hora e acompanho os acontecimentos mais importantes ao minuto.

E porque continuo a ser ambicioso, também tenho conteúdos só meus. São trabalhos exclusivos que pretendem esclarecer de uma forma muito rigorosa temas importantes para a sociedade.

É este um dos meus grandes objetivos: chegar às pessoas e informá-las. É por elas e para elas que eu existo.

Por falar em pessoas, não posso deixar de agradecer. A todos os que me acompanham. E são muitos. No primeiro mês de pandemia, por exemplo, tive mais de 20 milhões de visitas. Com uma média de mais de 10 milhões de visitas por mês, sinto que a responsabilidade é cada vez maior.

Por mim, farei tudo para que continuem a visitar-me. É para isso que eu existo.

Em breve terei novidades, porque aos 20 anos tenho muitos sonhos.

A minha morada é sicnoticias.pt