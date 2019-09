Sporting surpreendido com decisão da Relação no caso e-toupeira

Pinto da Costa disse que já estava à espera que o Benfica não fosse a julgamento no caso e-toupeira.

Já o Sporting, pelo contrário, mostrou-se surpreendido com a decisão do Tribunal da Relação. O mesmo estado de espírito de Júlio Loureiro. O funcionário judicial foi pronunciado e vai sentar-se no banco dos réus ao lado de Paulo Gonçalves e José Silva.