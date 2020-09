"É absolutamente necessário reformar o sistema judicial", defende o juiz desembargador Eurico Reis 

A acusação da Operação Lex foi discutida esta sexta-feira no Expresso da Meia-Noite. O comentador da SIC Rui Santos e Susana Coroado, vice-presidente da Associação Transparência e Integridade criticaram a postura do primeiro-ministro. O juiz desembargador Eurico Reis considerou que tem de haver uma reforma do sistema judicial.