Operação Miríade: princípio da separação de poderes leva Marcelo a não conhecer suspeitas

Marcelo Rebelo de Sousa explica que não foi informado pelo ministro da Defesa porque o caso se encontrava em segredo de justiça, depois de se saber que o Presidente da República e o primeiro-ministro não sabiam da investigação aos comandos.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, não partilhou as suspeitas e a investigação com ninguém, nem mesmo as mais altas figuras do Estado.

Há quase dois anos, o Ministério Público colocou a investigação na Policia Judiciária Civil.

Na base, está o princípio da separação de poderes, que não deixou a informação chegar até a Marcelo Rebelo de Sousa, que é também Comandante Supremo das Forças Armadas.

De relembrar que, em junho de 2020 e já com as investigações em curso, o ministro da Defesa esteve ao lado do Presidente da República na condecoração ao regimento de Comandos com a Ordem da Liberdade, pelo papel dos militares em várias missões internacionais, incluindo a da República Centro-Africana.