Operação Miríade: a reação dos partidos

O PSD e o Bloco de Esquerda exigem que o ministro da Defesa explique o caso dos Comandos no Parlamento, sendo que os sociais-democratas admitem mesmo chamar o primeiro-ministro, enquanto o Chega pede a demissão do Ministro da Defesa.

A porta de saída foi apontada apenas pelo Chega, mas são vários os partidos que colocam o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, em "cheque".

Os deputados têm pressa em ouvir o ministro, sendo o pedido de audição urgente, com o PSD a admitir, até, chamar o primeiro-ministro.

O Bloco de Esquerda, antes de dizer se concorda com a chamada de António Costa, quer mais esclarecimentos.

Os pedidos do PSD e do BE vão a votos na terça-feira e, em caso de aprovação, a audição deverá ser agendada para breve.

