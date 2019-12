Orçamento do Estado entregue na Assembleia da República

A apresentação do Orçamento do Estado para 2020, feita por Mário Centeno, vai decorrer esta terça-feira às 8h30, no Ministério das Finanças, em Lisboa. O ministro das Finanças já entregou o documento na Assembleia da República.

O primeiro-ministro anunciou entretanto, na rede social Twitter, que já assinou a proposta do Orçamento. O primeiro-ministro fala num documento "de continuidade":

A APROVAÇÃO DO OE: OS NÚMEROS DE QUE O GOVERNO PRECISA

Com os 108 votos favoráveis da bancada do PS, o Governo precisa de mais oito votos a favor ou 15 abstenções para conseguir fazer passar o Orçamento na votação da generalidade.

O documento começará a ser debatido em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro, estando a votação final global prevista para 6 de fevereiro.

GOVERNO CARREGA NOS IMPOSTOS SOBRE O CONSUMO

Se Bruxelas autorizar, poderá haver um alívio no IVA da eletricidade para quem consome menos. É a única boa notícia para os consumidores.

O tabaco e as bebidas açúcaradas vão aumentar novamente e vai ser criado um novo imposto para as embalagens descartáveis. O IVA das touradas também vai subir para os 23%.

MUDANÇAS NA SAÚDE

A partir de 1 de janeiro, deixa de haver taxas nas consultas e tratamentos feitos em todos os centros do país.

As empresas fornecedoras de dispositivos médicos vão pagar uma contribuição extraordinária, tal como já acontece com os laboratórios farmacêuticos.

O IMPACTO NA FUNÇÃO PÚBLICA E NAS PENSÕES

Os funcionários públicos vão sentir, a partir do próximo ano, aumentos salariais de 0,3%. Um valor que tem por base a inflação de novembro e não a do próximo ano, como costuma ser regra nestes casos, e que está longe dos aumentos exigidos pelos sindicatos, acima dos 3%.

O Governo garante que esta é a subida possível e lembra que grande parte dos funcionários públicos vai sentir um aumento na remuneração superior a esses 0,3%, com o impacto do descongelamento das carreiras. Em média, a subida será de 3,2%.

Nas pensões, o aumento previsto é, no máximo, de 0,7% mas o Governo abre a porta a um novo aumento extraordinário das pensões. Uma medida que será apenas discutida na especialidade.