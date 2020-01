Bloco de Esquerda não vai votar a favor do Orçamento do Estado

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, anunciou este sábado que o partido não irá votar a favor da proposta do Orçamento do Estado. Porém, a coordenadora bloquista garante que as negociações com o Governo vão ser mantidas, mantendo-se em aberto uma possível abstenção.