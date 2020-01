Centeno pode ter subavaliado excedente previsto no orçamento de 2020

Mário Centeno pode ter subavaliado em 255 milhões de euros o excedente previsto no Orçamento de 2020. Com esse valor, o excedente seria de 0,3% do PIB, uma décima acima dos 0,2% previstos.

As contas foram feitas pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento e estão a ser citadas pelo Negócios. A UTAO afirma que o Governo está a omitir um conjunto de receitas que têm um impacto positivo no saldo orçamental.

No caso, são receitas que vão resultar do descongelamento de carreiras na Administração Pública mas também dos aumentos de 0,3% previstos para os funcionários públicos, dado que essas valorizações vão gerar mais receita em IRS e em contribuições sociais.

De acordo com a UTAO, são 255 milhões de euros que deviam ter sido considerados e não foram.