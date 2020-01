A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública diz que a proposta de aumento dos salários da Função Pública vai ficar acomodada no documento final do Orçamento do Estado, votado no dia 6 de Fevereiro.

Alexandra Leitão mantém que a proposta vai ser apresentada em primeira mão aos sindicatos, mas a reunião com os sindicatos está marcada para dia 10 de Fevereiro, quatro dias depois da votação global do Orçamento.