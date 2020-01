Orçamento do Estado prevê 600 milhões de euros para Novo Banco

O Conselho de Finanças Públicas tem dúvidas que o Governo injete este ano apenas 600 milhões de euros no Novo Banco, montante previsto no Orçamento do Estado, que fica muito abaixo dos mil milhões injetados no ano passado.

A entidade receia que, tal como aconteceu em 2019, o valor orçamentado não seja suficiente para as necessidades de capital. Este é um dos riscos apontados pelo Conselho de Finanças Públicas à proposta de Orçamento, que está a ser discutida na especialidade no Parlamento.

A entidade alerta ainda para riscos associados à evolução da despesa e ao impacto que pode ter nas contas públicas, mas elogia o excedente previsto para este ano e a consequente redução do peso da dívida pública no PIB.

