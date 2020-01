André Silva admite que o PAN poderá votar contra na votação final global do Orçamento de Estado para 2020.

Em entrevista ao DN e à TSF, o lider do Pessoas Animais e Natureza diz que, entre as poucas propostas que o Governo aceitou negociar, está a subida do IVA nas touradas. Mas se não se concretizar no documento, será pouco provável que o PS conte com o voto favorável dos 4 deputados do partido.