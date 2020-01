Iniciativa Liberal quer privatizar CGD, TAP e RTP

O Iniciativa Liberal propôs, no Orçamento do Estado deste ano, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, da TAP e da RTP. Esta segunda-feira, no Parlamento, onde apresentou alterações ao documento, o deputado João Cotrim Figueiredo defendeu ainda a redução do IVA na eletricidade para uma taxa intermédia de 13%.