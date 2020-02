Costa acredita que Parlamento não vai aprovar descida do IVA da eletricidade

O primeiro-ministro acredita que o Parlamento não vai aprovar a descida do IVA da eletricidade.

António Costa defende mais uma vez que a medida é insustentável e, por isso, pede bom senso aos partidos.

O Governo avisa que, se a redução do IVA da eletricidade for aprovada, pode abrir-se uma crise política. A votação foi adiada para o final do dia de hoje, numa tentativa de ganhar tempo.