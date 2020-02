"Não andámos aos ziguezagues ou às arrecuas"

Francisco Rodrigues dos Santos nunca diz se foi uma indicação expressa da direção do partido à bancada parlamentar. Mas não deixa de sublinhar: "não deixa de ser curioso que nós que somos a direção mais jovem de um partido político em Portugal com assento parlamentar, temos sido aqueles que desde o início revelaram a maior responsabilidade e maturidade política na condução deste processo".

Para o Presidente do CDS teria sido preferível um entendimento entre os partidos que chama "do arco da governabilidade" mas lamenta que outros tenham cedido a "guerrinhas e jogos de sombas". Quanto ao CDS, diz: "não andámos aos ziguezagues nem às arrecuas".

Depois de uma reunião com empresários na Confederação Empresarial de Portugal, Francisco Rodrigues dos Santos disse que o partido não podia aprovar uma medida que não estava provado ser sustentável. "No passado, nós já vivemos episódios parecidos e temos que aprender com eles".