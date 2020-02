Orçamento aprovado. António Costa mostra-se confiante no futuro

Após a votação da proposta, António Costa mostrou-se confiante com o futuro do país e falou num orçamento "totalmente sincronizado com os grandes desafios estratégicos" propostos para esta legislatura.

O primeiro-ministro defendeu ainda que este é um orçamento que melhora os rendimentos das famílias, que cria melhores condições para as empresas e que assegura o "maior reforço de sempre" no Serviço Nacional de Saúde.