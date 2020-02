Aumento extra das pensões deve chegar em abril

O aumento extraordinário das pensões deve entrar em vigor em abril.

O Presidente da República disse esta sexta-feira que a redação final do Orçamento do Estado deve ficar pronta no final de fevereiro. Marcelo Rebelo de Sousa tem depois 20 dias para se pronunciar sobre o documento.

Caso a resposta seja positiva, o orçamento deve entrar em vigor em março e o aumento extra das pensões no mês seguinte.

As pensões mais baixas vão beneficiar de um aumento de 10 euros, à semelhança do que aconteceu nos últimos três anos.