"O Invasor": o primeiro episódio da série "Pandemia"

A Organização Mundial da Saúde alertava há muitos anos para o aparecimento de um novo vírus, capaz de invadir o mundo. 2020 confirmou isso mesmo. O SARS Cov-2 ainda surpreende os médicos.

No início da pandemia, temeu-se a rutura do Serviço Nacional de Saúde. Portugal tinha 578 camas em Unidades de Cuidados Intensivos para tratar os doentes mais graves com Covid. Hoje há mais 35 destas camas. Mas ainda estão disponíveis ventiladores, do lote de 966 que o Estado comprou.

Nos hospitais, o atraso nos concursos dos médicos que terminaram a especialidade faz com que o número nos quadros seja hoje menor do que em fevereiro. Mas estes recém-especialistas continuam a trabalhar.

Em relação aos enfermeiros há um aumento de 1.539. Estes números não incluem os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais com parcerias público-privadas, nem os que têm contratos de prestação de serviços e avenças.

No primeiro episódo da série "Pandemia", a Grande Reportagem aborda parte do que já sabemos e o que ainda desconhecemos sobre "O Invasor".