Pouco depois de sair do Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco chegou ao Vaticano.

Mais uma vez, voltou a sair do carro para cumprimentar quem se aproximou. Conversou com os militares que garantem a segurança do local e também com os agentes da polícia que acompanharam a sua deslocação e a quem ofereceu ovos de chocolate da Páscoa.

O Papa Francisco foi aplaudido por vários fiéis no regresso a casa e mais uma vez garantiu aos jornalistas que se sente bem.