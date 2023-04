O Papa Francisco presidiu hoje, no Vaticano, à missa do Domingo de Ramos. A celebração deu início às cerimónias da Semana Santa.

A homilia do Papa, que durou 15 minutos, centrou-se no sofrimento dos que foram abandonados e que estão só.

A presença de Francisco reveste-se de um particular simbolismo, já que o Papa só saiu ontem do hospital, onde esteve internado três dias com problemas respiratórios.