Quatro letras, um ícone: longa vida ao Rei Pelé

Um pequeno município no sul do estado de Minas Gerais testemunhava o primeiro dia de vida de um dos poucos homens cujo nome completo muitos (e muitos) adeptos de futebol têm na ponta da língua. Edson Arantes do Nascimento , três palavras que, quando proferidas, nos transportam num ápice para quatro letras eternizadas nas memórias de todos os amantes do desporto-rei: Pelé.

A 23 de outubro de 1940, nascia em Três Corações aquele que viria a tornar-se um dos maiores ícones da história. Do futebol, do desporto, de um país, do mundo.

Porquê Pelé?

Um nome simples, como as origens do astro brasileiro. O talento recebeu-o, em parte, do pai, João Ramos do Nascimento, Dondinho no universo futebolístico. Um avançado com um instinto fatal para o golo - estatísticas não oficiais atribuem-lhe 893 em 775 jogos.

Edson, filho também da “Dona Celeste” Arantes (que completou em novembro 100 anos de vida) era uma presença assídua nos jogos do pai e, quando Dondinho representava o Vasco da Gama de São Lourenço, clube de Minas Gerais, a principal figura da equipa era o guarda-redes Bilé. Era um dos preferidos do pequeno Edson, cuja dicção, ainda em desenvolvimento, não permitia dizer o nome da forma correta. Chamava-lhe Pelé. Um lapso inocente tornou-se a nova alcunha do menino. Assim nascia uma estrela.