FIFA quer que países batizem pelo menos um estádio com nome de Pelé

O Presidente da FIFA diz que vai pedir a todos os países-membros da organização que batizem pelo menos um estádio com o nome de Pelé, em homenagem ao “Rei” do futebol.

“Acredito que as gerações futuras devem saber quem foi Pelé e a alegria que trouxe ao mundo. (...) para que daqui a 20, 30, 50, 100 anos, em qualquer país do mundo, quando se marcarem golos no estádio Pelé, perguntem ‘quem foi este Pelé?’”, disse Gianni Infantino.