Sofagate: Turquia “violou” o protocolo com a presidente da Comissão Europeia?

Nas redes sociais são vários os comentários que dão conta de uma suposta quebra de protocolo pelo governo turco aquando da agora célebre reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, realizada a 6 de abril. Num vídeo colocado a circular na internet é possível ver-se a líder europeia acomodada num sofá, distanciada do presidente da Turquia e do presidente do Conselho Europeu, estes sentados em cadeiras situadas lado a lado, no lugar mais nobre da sala. O episódio já tem nome e tudo: “sofagate”.

Será que estamos perante uma violação protocolar?

Tudo indica que sim. Basta uma comparação com o que sucedeu em anteriores reuniões com o presidente da Turquia para perceber as diferenças. Numa publicação no Twitter, mostra-se um encontro de Erdogan com o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junker e o ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Os dois sentaram-se lado a lado com Erdogan, com as bandeiras da União Europeia e da Turquia em plano de fundo. A dissonância relativamente ao que agora sucedeu é óbvia: Ursula von der Leyen, manifestamente apanhada de surpresa, ficou inicialmente em pé, por não ter uma cadeira para se sentar ao lado de Michel e Erdogan. Acabou depois por se sentar no sofá.

A reunião, que decorreu em Ancara, capital da Turquia, teve como objetivo reavaliar a possível integração da Turquia na União Europeia e estreitar as ligações entre os Estados-Membros e o governo turco no que diz respeito à união aduaneira, à luta contra as alterações climáticas e à mobilidade entre o bloco europeu e a Turquia. Outro dos temas discutidos foi a saída da Turquia da Convenção de Istambul, que tem como objetivo prevenir e combater a violência contra as mulheres e a violência doméstica.

A Turquia manifesta, há mais de duas décadas, a intenção de fazer parte da União Europeia, mas desde 2018 que as negociações estagnaram. A União Europeia considera que os direitos fundamentais não estão a ser salvaguardados em território turco. Nesta reunião essa posição foi reafirmada.

A Comissão Europeia já veio comentar o incidente. O porta-voz da presidente da Comissão Europeia, Eric Mamer, afirmou que “a presidente da comissão europeia decidiu dar prioridade à substância em vez de ao protocolo. No entanto, tenho que sublinhar que a presidente espera que a instituição que representa seja tratada com o protocolo adequado e como tal falou com a sua equipa para tomar as medidas para assegurar que incidentes destes não se repetem”.

De acordo com a BBC, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, garantiu que “as obrigações protocolares pedidas pela União Europeia foram cumpridas, ou seja, a questão relacionada com os lugares foi escolhida e sugerida pelas instituições europeias”.

Apesar de a Turquia não admitir a quebra de protocolo, é verdade que este não foi cumprido. Até porque a disposição dos lugares, em comparação com outros encontros anteriores, demonstra esta diferença.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

