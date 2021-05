Em 2020 Portugal foi o país mais pobre da União Europeia?

Nas redes sociais, está a ser partilhado um trecho de um debate entre Medina Carreira e Basílio Horta, no programa Prós-e-Contras, na RTP1, em 2008. Nas publicações recupera-se uma previsão de Medina Carreira para o país em 2020. De acordo com o advogado, “contas feitas se nós nos comportarmos como de 2000 a 2006, em 2020 Portugal é o país mais pobre da Europa”.

Será que as previsões do Ministro das Finanças do I Governo Constitucional se confirmam?

A resposta é não.

2020 foi um ano marcado por um grande descréscimo na economia portuguesa e europeia. A pandemia de COVID-19 veio obrigar, de forma transversal, os governos a imporem medidas para fechar vários setores no sentido de conter a pandemia de COVID-19. Segundo dados do Eurostat, em 2020, o PIB em Portugal desceu 7,6%, em comparação com 2019. Na União Europeia (UE) a descida foi de 6,1%. Ainda assim, Portugal não é o país com o produto interno bruto mais baixo da UE (o indicador de referência para medir a riqueza de um país).

De acordo com dados do Eurostat, em 2020 a média do PIB per capita na União Europeia foi de 26.230 euros. Mas embora Portugal tenha tido um PIB per capita abaixo desta média, neste caso 17.180 euros, não foi o único país nesta situação. Abaixo de Portugal está a Grécia, que registou um PIB per capita de 16.300 euros, segue-se a Estónia (15.250 euros); a Eslováquia (15.090 euros); a Lituânia (13.890 euros); a Polónia (12.680 euros); a Hungria (12.640 euros); a Letónia (12.130 euros); a Croácia (11.500 euros); a Roménia (8.780 euros) e a Bulgária (6.600 euros). Ou seja, o PIB per capita português situou-se, em 2020, no 17º lugar na União Europeia.

É, por isso, falso que Portugal tenha sido o país mais pobre da União Europeia em 2020. As previsões de Medina Carreira não se concretizaram.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Falso

Veja também:

A União Europeia nem sempre é bem entendida e muitas vezes é alvo de notícias falsas e manipulações.

No ano em que Portugal assume pela quarta vez a presidência da UE, entre 1 de janeiro e 30 de junho, o Polígrafo SIC abre espaço ao fact-checking dedicado aos assuntos europeus e à forma como influenciam os 27 Estados-membros.

"Este projeto foi cofinanciado pela União Europeia no âmbito do programa de subvenções do Parlamento Europeu no domínio da comunicação. O Parlamento Europeu não foi associado à sua preparação e não é de modo algum responsável pelos dados, informações ou pontos de vista expressos no contexto do projeto, nem está por eles vinculado, cabendo a responsabilidade dos mesmos, nos termos do direito aplicável, unicamente aos autores, às pessoas entrevistadas, aos editores ou aos difusores do programa. O Parlamento Europeu não pode, além disso, ser considerado responsável pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que a realização do projeto possa causar.”