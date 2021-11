Portugal é um dos países da União Europeia com menos funcionários públicos?

No Twitter, uma publicação garante que “Portugal é um dos países da União Europeia com o menor número de funcionários públicos”. A acompanhar o post, é partilhado um mapa da União Europeia, com a percentagem de funcionários públicos em cada Estado-membro, entre 2016 e 2018. Segundo o mapa, a Suécia é o país com a maior percentagem de funcionários público – 29% – e Portugal está na lista (menos de 15%) dos países com menos funcionários públicos. Será verdade?

No mapa, está assinalado como fonte o Eurostat. O Polígrafo SIC confirmou que, de facto, de acordo com os dados mais recentes do serviço europeu de estatística, em 2019 14% da população ativa em Portugal trabalhava no setor público. Com percentagens mais baixas só a Itália, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Alemanha. Em contraponto, a Suécia é o país com mais contratações de funcionários públicos (29%), segue-se a Dinamarca (28%), a Finlândia (24%), a Croácia e a Estónia (ambos com 23%).

Na base de dados, sublinha-se que “os limites do que é o setor público variam de acordo com o Estado-membro, por exemplo, depende de cada país se os trabalhos na educação ou nos serviços de saúde entram para a contabilização do número de funcionários públicos”.

De acordo com o Boletim de Estatística do Emprego Público, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, a 31 de dezembro de 2020, trabalhavam no setor público 718.947 trabalhadores.

Em suma, é verdade que, no panorama da União Europeia, Portugal é um dos países com menos funcionários públicos.

Avaliação Polígrafo SIC Europa: Verdadeiro

