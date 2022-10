Prémios do Imobiliário: o que melhor se fez no setor em 2021

Foram entregues na quinta-feira, em Braga, os Prémios do Imobiliário. É uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso que distingue o que de melhor se fez no setor no ano passado.

O homólogo de Guimarães recebeu o prémio "Prestígio" do imobiliário, numa cerimónia que teve o Teatro Jordão e Garagem Avenida

duplamente premiado.

No evento que premeia o que de melhor se fez no setor imobiliário em 2021, o Lumnia foi também distinguido a dobrar.

No palco montado na praça do município, em Braga, foram entregues 18 distinções que premiaram os novos empreendimentos, a inovação na mediação, a sustentabilidade, a arquitetura de interiores, a reabilitação e reconstrução e os espaços públicos. Foi ainda entregue o prémio SIC Esperança.

Foi ao centro interpretativo de Angra do Heroísmo, nos Açores, que o júri atribuiu a menção honrosa da quarta edição dos prémios do imobiliário, uma iniciativa da SIC Notícias e do Expresso.