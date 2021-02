Versão preliminar do Plano de Recuperação e Resiliência entra em discussão pública

Entra esta terça-feira em discussão pública a versão preliminar do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal.

O documento prevê 36 reformas e 77 investimentos em Portugal nas áreas sociais, clima e digitalização, num valor total de cerca de 14 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos.

A maior fatia das verbas deste plano, 61%, está destinada à habitação e ao Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o primeiro-ministro, a versão final do documento deverá ser entregue à Comissão Europeia no início de Março.