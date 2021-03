Marcelo Rebelo de Sousa lamenta que tenha havido tanto egoísmo no combate à pandemia

Marcelo Rebelo de Sousa defende a construção de uma verdadeira União Europeia da saúde. A mensagem foi simples: a saúde não conhece fronteiras e cada um dos 27 só estará a salvo quando e se todos os outros também estiverem.

Numa conferência virtual, no âmbito da presidência portuguesa da União, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que tenha havido tanto egoísmo no combate à pandemia. E alertou também para as fraquezas que a pandemia expôs num quadro juridico e institucional, que não estava preparado para gerir crises de saúde pública.

O Governo subscreve o apelo para uma União que faça jus ao nome e sublinha que pela primeira vez na história dos 27 há um orçamento para um programa europeu de saúde, que vai contar com um investimento de mais de cinco mil milhões de euros.