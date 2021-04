Acordo sobre lei do Clima permite que UE continue a ser líder na redução de emissões de carbono

A presidência portuguesa chegou a acordo com o Parlamento Europeu sobre a lei do Clima. O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, diz que o acordo permite que a União Europeia continue a ser líder na redução de emissões de carbono e no cumprimento do Acordo de Paris.

O entendimento passa por reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. Os eurodeputados exigiam inicialmente uma redução de 60% até ao final da década, mas a meta ficpu nos 55%, como queriam os Governos dos Estados-membros.

O objetivo da nova lei do Clima é alcançar a neutralidade climática em 2050. O entendimento inclui ainda a formação de um Conselho Científico consultivo para as alterações climáticas e uma meta para 2040 que terá ainda de ser definida.

Este é um acordo provisório que tem ainda de ser formalmente aprovado pelos eurodeputados e pelos 27 Estados-membros.