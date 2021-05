A Cimeira Social da União Europeia arranca amanhã, no Porto, com muitos cortes e condicionamentos na cidade. A PSP tem montada uma operação que começou esta quarta-feira e que se estende até domingo.

A Cimeira Social pretende reforçar o compromisso dos Estados-membros, das instituições europeias, dos parceiros sociais e da sociedade civil com a aplicação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.