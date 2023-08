Benfica vence Estrela da Amadora na Luz

O Benfica venceu este sábado o Estrela da Amadora por 2-0, em jogo da segunda jornada da Primeira Liga disputado no Estádio da Luz. Os encarnados somam assim os primeiros três pontos no campeonato, depois de terem arrancado a época com um derrota em casa do Boavista.

Os golos da partida foram apontado por Casper Tengstedt, aos 79 minutos, e Rafa, aos 90+3'.

O Benfica junta-se assim a outras sete equipas que já têm três pontos, a três dos líderes Sporting, Boavista e Vitória de Guimarães, enquanto o Estrela da Amadora ainda não pontuou.