FC Porto vence na receção ao Farense à segunda jornada

O FC Porto venceu este domingo por 2-1 o Farense, recém-promovido emblema algarvio, no primeiro jogo oficial da nova época no Estádio do Dragão.

Toni Martínez fez o golo dos azuis e brancos aos 13 minutos, Rui Costa empatou aos 45+1' e Marcano desfez a igualdade já nos minutos finais.

Depois de, na primeira jornada, os dragões terem triunfado na casa do Moreirense, este domingo voltam a somar três pontos. Juntam-se assim aos líderes Boavista, Sporting e Vitória de Guimarães, com seis pontos, com o Farense a ser uma das seis equipas ainda sem pontos.