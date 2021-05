Euro2020. Zlatan Ibrahimovic falha Campeonato da Europa por lesão

O avançado internacional sueco Zlatan Ibrahimovic vai falhar a fase final do Euro2020 de futebol, devido a uma lesão no joelho contraída ao serviço do AC Milan, informou este sábado o selecionador da Suécia, Janne Andersson.

"Falei com o Zlatan Ibrahimovic, que, infelizmente, me disse que a lesão vai impedi-lo de participar no Europeu. É muito triste, sobretudo para o Zlatan, mas também para nós", revelou o técnico.

O experiente jogador do AC Milan, de 39 anos, lesionou-se no joelho esquerdo no decorrer do encontro com a Juventus, para a Liga italiana, na semana passada, e inicialmente previa-se que tivesse de parar por cerca de três semanas, ou seja a tempo de representar a Suécia no Euro2020.

Contudo, o emblema rossonero, no qual alinham os portugueses Diogo Dalot e Rafael Leão, veio esclarecer nos últimos dias que o processo de recuperação de Ibrahimovic iria ser mais longo, antevendo-se a possibilidade de o jogador falhar o Campeonato da Europa, o que veio a confirmar-se este sábado.

Ibrahimovic voltou a vestir a camisola da Suécia em março, na qualificação para o Mundial2022, depois de quase cinco anos de ausência das partidas do conjunto nórdico, do qual tinha abdicado logo após o Euro2016.

A Suécia integra o Grupo E do Europeu, juntamente com Espanha, Polónia e Eslováquia.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.

