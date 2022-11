Reportagens da SIC distinguidas com prémio de jornalismo sobre saúde mental

A reportagem "A saúde mental das crianças e dos jovens", da autoria da jornalista Ana Lúcia Martins, foi distinguida com o terceiro prémio de jornalismo da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental. As jornalistas da revista Visão Clara Soares e Mariana Almeida Nogueira receberam o primeiro prémio pela reportagem "Sinto-me frágil".

No "Essencial" - conduzido por Conceição Lino - foram expostas as fragilidades do Serviço Nacional de Saúde na resposta aos problemas de saúde mental das crianças e jovens. Um trabalho distinguido com o 3º prémio de jornalismo da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental.

A reportagem da SIC "A outra face da medalha" recebeu uma menção honrosa. Aborda a saúde mental no desporto de alta competição e quis pôr a descoberto as consequências da pressão para os resultados.

Na segunda edição dos Prémios, o segundo lugar foi atribuído à jornalista do semanário Expresso, Joana Ascenção, pela reportagem "O cancro não tem sexo".