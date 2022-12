Impacto da pandemia: metade dos jovens usa a net para fugir aos sentimentos negativos

Quase metade dos adolescentes usa a internet para fugir de sentimentos negativos e um em cada três já tentou, mas não conseguiu, estar menos tempo nas redes sociais, indica um estudo divulgado esta quarta-feira.

Segundo o estudo HBSC/OMS (Health Behaviour in School-aged Children), feito em colaboração com Organização Mundial de Saúde e que em 2022 abrangeu 51 países, entre os quais Portugal, 47,6% dos adolescentes portugueses diz que usa a internet para fugir a de sentimentos negativos e 23,9% diz que regularmente não consegue o pensar em nada para além do momento em que poderá usar as redes sociais.

Em relação ao tempo gasto em frente ao ecrã, cerca de 43% dos jovens compartilha ou consulta conteúdo do TikTok, cerca de 39% diz trocar mensagens no WhatsApp e cerca de 37% usa o Instagram duas ou mais horas por dia durante a semana.

Já durante o fim de semana, quase metade (45%) dos jovens diz assistir a séries 'online', cerca de 43% usa o TikTok e joga jogos 'online' ou 'offline' (40%) duas ou mais horas por dia.

O uso do telemóvel por parte dos adolescentes continua elevado, com um aumento dos jovens que diz usá-lo várias horas por dia (passou de 56,6% em 2018 para 64,5% em 2022). Contudo, os investigadores sublinham o aumento da percentagem de jovens que refere que no seu tempo livre pensa na vida, várias horas por dia (de 33,7% para 38,9%).

"Não podemos dizer que o facto de o uso das novas tecnologias ter aumentado é negativo por si só, porque é natural, as novas tecnologias fazem parte cada vez mais da nossa vida e da vida dos jovens e o que temos de fazer é juntar-nos a eles e fazer com que estes comportamentos sejam saudáveis", disse à Lusa a coordenadora do estudo, Tânia Gaspar.

A responsável alerta ainda que o problema do uso das novas tecnologias é o facto de "diminuir o uso de competências noutras áreas".

Os dados mostram igualmente um decréscimo no apoio do grupo de amigos (passou de um valor médio de 21,95 para de 21,70), assim como a qualidade da relação com os amigos (de 8,54 para 8,17).

No sentido inverso, o contacto 'online' aumentou (de 60,8% para 62,4%) com os amigos chegados, com outras pessoas que não amigos (de 40,7% para 42,3%), com amigos de um grupo mais alargado (de 38,7% para 39,2%) e com amigos que conheceram 'online' (de 18,4% para 20,6%).

A utilização da internet para fugir a sentimentos negativos aumentou bastante nos jovens portugueses (de 28,6% para 47,6%), assim como os alunos que referem que já tentaram passar menos tempo nas redes sociais e não conseguiram (passou de 26% em 2018 para 32,2% em 2022).