Os enviados da SIC à Turquia Diogo Martins e João Venda relatam a destruição na cidade de Antakya, cinco dias após o sismo que devastou a Turquia e a Síria. No momento do direto da SIC, as equipas no local pediram silêncio.

"Em Antakya, a destruição é de um nível completamente avassalador. Pouco resta desta cidade com cerca de 400 mil habitantes. As estradas estão esburacadas, os passeios estão completamente destruídos, assim como as bombas de gasolina, os postes e os prédios, sobretudo os prédios".

A população está bastante ferida, acrescenta o repórter da SIC.

No momento do direto, as equipas de resgate pedem silêncio: