Uma menina de 10 anos foi resgatada com vida depois de 147 horas nos escombros. São imagens que podem impressionar. Cudi foi retirada pelas equipas de socorro de um buraco no chão de um prédio. Aconteceu na cidade de Hatay, na Turquia. São histórias impressionantes que renovam a esperança de quem está no terreno.

O número de mortos provocados pelos devastadores sismos que atingiram segunda-feira a Turquia e a Síria superou já os 28 mil, maioritariamente em território turco.

O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter matou pelo menos 28.191 pessoas - 24.617 na Turquia e 3.574 na Síria -, de acordo com os mais recentes números oficiais das autoridades turcas e sírias avançados pela agência France-Presse.

Cinco dias depois dos fortes terramotos que assolaram os dois países, ainda continuam a ser encontrados sobreviventes, incluindo um bebé de 7 meses, apesar das dificuldades de segurança que as equipas de salvamento enfrentam.