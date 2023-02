Sismo na Turquia e Síria

As imagens e a história do resgate de Tarcin, o cão salvo pela equipa portuguesa na Turquia

Previous JOAO RELVAS JOAO RELVAS Next 1 6

Visivelmente magro, com costelas salientes, o cão adulto, de pêlo dourado, tinha também o focinho e as patas com algumas feridas quando foi resgatado, após cerca de 200 horas debaixo dos escombros.