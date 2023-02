"Fomos lá para salvar vidas", relata membro da equipa portuguesa enviada para a Turquia

António Gandra d'Almeida, diretor da Delegação Regional do Norte do INEM, foi um dos operacionais condecorados pelo serviço prestado no apoio ao sismo de há três semanas na Turquia.

O médico falou à SIC sobre a missão na província de Hatay, depois de 10 dias de trabalho intenso num cenário de caos e um ponto alto: o salvamento de uma criança de 10 anos.

"Foi uma grande alegria quando conseguimos chegar à criança e recuperá-la com vida. O momento alto de qualquer missão. Fomos lá para salvar vidas e, tendo conseguido salvar uma, foi excecional", afirmou António Gandra d'Almeida.

Além do pequeno Baran, a Força Operacional Conjunta portuguesa salvou ainda um cão.

Na quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou os 52 elementos da equipa de resgate portuguesa com o grau de membro honorário da Ordem do Mérito.