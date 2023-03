Sismo na Turquia: a história da família que esteve seis dias enterrada viva

Um mês depois do sismo que abalou a Síria e a Turquia milhares de vítimas continuam por encontrar, mas esta é a história de uma família que sobreviveu.

A família Arslan esteve enterrada viva durante seis dias antes de ser retirada quase sem ferimentos dos escombros do prédio onde vivia. Durante a espera interminável e impossível de contar por causa da falta de luz, a família não teve acesso a comida, nem a água.

Apesar de ter perdido tudo o que tinha, a família fala com o desprendimento de quem sabe que o essencial sobreviveu ao terramoto.

Estão a viver provisoriamente numa tenda, como mais de um milhão de desalojados na Turquia.

A reportagem mostra os destroços da casa onde viviam, ainda com os brinquedos das crianças à mostra no meio do pó e das paredes destruídas.

Os sismos que atingiram a Turquia este mês provocaram 44.218 mortos e deixaram cerca de dois milhões de pessoas desalojadas, segundo um novo balanço feito este sábado pelas autoridades turcas.

Até ao momento, o Ministério do Urbanismo turco inspecionou 1,3 milhões de edifícios e constatou que 173 mil imóveis ficaram sem condições de habitabilidade, devendo ser demolidos de imediato.

Os sismos deram-se a 6 de fevereiro, com epicentro em território turco, e ao qual se seguiram várias réplicas, algumas delas de forte intensidade.