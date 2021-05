Pedro Boucherie Mendes: "É uma emoção muito grande, não julgava possível que o Sporting fosse campeão"

Pedro Boucherie Mendes, adepto do Sporting, diz que está a viver com muita emoção a aproximação do Sporting ao título de Campeão Nacional.

"Para mim é uma emoção muito grande, já não julgava possível que o sporting fosse campeão nos próximos anos", afirma, acrescentando que "é muito tempo sem ser campeão"

Em direto no Jornal das 7 da SIC Notícias, diz que o Sporting teve sorte, mas salienta o mérito do clube: "O presidente foi buscar Rúben Amorim por uma fortuna".

Emocionado, diz que tem dormido mal sobretudo nos últimos dois meses por causa do título.

Sobre Sebastián Coates, considera que o jogador fez a diferença, destacando "enormes exibições": "É um dos melhores marcadores".

"É uma espécie de prolongamento do treinador em campo", considera Pedro Boucherie Mendes, referindo-se a Coates.

O adepto do Sporting realça ainda o tipo de liderança de Rúben Amorim, que considera dominar "completamente" a comunicação. Destaca ainda o trabalho de Hugo Viana e do presidente do Sporting Frederico Varandas.

O Sporting joga esta terça-feira com o Boavista, no Estádio de Alvalade. Se vencer, sagra-se Campeão Nacional. O jogo começa às 20:30.