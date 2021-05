Sporting prepara festa. Marcelo pede sensatez nos festejos 

O Presidente da República pediu esta terça-feira sensatez nos festejos dos sportinguistas para que a situação pandémica continue a evoluir bem.

"Estamos perto do fim e queremos que acabe bem", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Sporting celebra esta terça-feira o título de campeão nacional de futebol caso vença o Boavista, no Estádio José Alvalade. Milhares de adeptos estão concentrados nas imediações do estádio.

DGS apela ao cumprimento das regras sanitárias durante festejos do Sporting

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apelou esta terça-feira ao cumprimento das regras de prevenção no combate à pandemia covid-19, durante as possíveis celebrações pela conquista do título nacional de futebol por parte do Sporting.