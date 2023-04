Carlos Pereira de saída da comissão de inquérito à TAP

O deputado do PS Carlos Pereira está de saída da comissão de inquérito à TAP.

Recorde-se que Carlos Pereira participou a 17 de janeiro na reunião “secreta” com a CEO da TAP e membros das equipas de João Galamba e de Ana Catarina Mendes, um dia antes da audição parlamentar de Christine Ourmières-Widener.

O deputado e coordenador do PS na comissão de inquérito disse, num primeiro momento, que a reunião foi iniciativa do ministério das Infraestruturas.

No entanto, acabou por dizer depois que "o processo de marcação de reuniões preparatórias parte do Ministério dos Assuntos Parlamentares, que articula com o Ministério que tutela a área, e que convocam os deputados".