A audição de João Galamba deverá centrar-se na novela que envolve as notas, o computador do ex-adjunto e a intervenção do SIS, mas também sobre a não menos famosa reunião com a ex-CEO da TAP. O ministro começou a ser ouvido com quase meia hora de atraso.