Milhares de iraquianos protestam contra EUA e Irão

Milhares de iraquianos manifestaram-se esta sexta-feira na capital do Iraque, Bagdade, contra os recentes ataques dos Estados Unidos da América e do Irão no país.

Na manifestação, foram ouvidas palavras de ordem contra Washington e Teerão, acusando os dois países de transformar o Iraque "num lugar para acertarem contas entre si", e contra os políticos "corruptos" iraquianos que o permitem. Os manifestantes gritaram "Não ao Irão! Não à América".

Citado pela Lusa, um dos organizadores das manifestações que aconteceram por todo o país explicou que as mobilizações são uma resposta aos apelos feitos nos últimos dias. Sobre a manifestação na capital, Sabah Nabil diz que reuniu milhares de pessoas e que a participação dos manifestantes foi superior à de protestos anteriores.

A tensão entre os Estados Unidos da América e o Irão aumentou, na passada sexta-feira, depois do ataque ordenado por Donald Trump em Bagdade, que matou o general iraniano Soleimani. O Irão retaliou durante a madrugada desta quarta-feira ao lançar 22 mísseis contra duas bases da coligação internacional anti jihadista, liderada pelos Estados Unidos, em Ain al-Assad e Erbil, no Iraque.