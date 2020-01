O Presidente dos Estados Unidos diz que não importa se havia ou não uma ameaça iminente de Qassem Soleimani e voltou a defender a decisão de matar o general iraniano.

As declarações surgem depois do chefe do Pentágono ter admitido que os Estados Unidos não têm provas de que Soleimani planeava atacar alvos norte-americanos, ao contrário das explicações que Trump tem vindo a dar.

Agora, o Presidente dos Estados Unidos diz que só o passado do general é suficiente para justificar a morte.