Queda de avião ucraniano provoca onda de protestos no Irão

Centenas de pessoas manifestaram-se ontem em Teerão. Os manifestantes dizem que a polícia usou gás lacrimogéneo e balas reais para dispersar a multidão. A polícia nega.

Os manifestantes dizem-se enganados pelo regime iraniano. O governo garante que não encobriu a verdade sobre a queda do avião ucraniano com 176 pessoas a bordo.

O porta-voz Governo iraniano, Ali Rabiei veio a público garantir que as autoridades iranianas não tentaram encobrir quaisquer informações sobre a queda do avião comercial ucraniano e garante que até o Presidente Hassan Rouhani só teve conhecimento do incidente na última sexta-feira à tarde.