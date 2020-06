Compositora checa edita vídeo de homenagem às vítimas de Pedrógão Grande

A compositora checa Martina Vídenová, autora do "Requiem à Floresta Portuguesa", vai publicar na quarta-feira um vídeo musical incluído no mesmo projeto de homenagem às vítimas dos incêndios de 17 junho de 2017.

Com título em inglês, o vídeo "Requiem for Portuguese Forests" foi gravado a preto e branco, no verão de 2018, no Pinhal de Leiria, também devastado pelas chamas, no dia 15 de outubro de 2017, quatro meses após o grande incêndio que eclodiu em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e em que morreram 66 pessoas.

Martina Vídenová escolheu o "cenário da floresta ardida" na Mata Nacional de Leiria porque "o objetivo era gravar o vídeo numa área florestal recentemente queimada", disse a compositora e musicóloga à agência Lusa.

"Achei a paisagem muito bonita e cinematográfica. A floresta no nosso vídeo não parece muito queimada, já havia alguma vegetação a crescer, o que era simbólico e em certo sentido poderia significar uma esperança", afirmou.

Por outro lado, "também a floresta está à beira-mar, o que corresponde muito ao texto do Requiem", da autoria do escritor David Zábranský, também da República Checa.

"Tive de escolher o dia das filmagens muito tempo antes e não esperava que, em julho de 2018, quase não houvesse incêndios em Portugal. Era, felizmente, um verão frio, como os meus amigos portugueses não se lembravam há décadas", recordou Martina Vídenová.

Editado em CD, o "Requiem à Floresta Portuguesa" foi então gravado no Porto, com 40 músicos, maioritariamente elementos da Orquestra Sinfónica do Porto e do Coro Casa da Música, dirigidos pelos maestro de origem polaca Jan Wierzba.

No vídeo, participam os mesmos músicos do disco, primeira parte de um projeto que contou com contributos de 60 pessoas.

Depois de o lançamento do vídeo ter sofrido alguns atrasos, a autora decidiu publicá-lo no "dia do terceiro aniversário da tragédia" que começou na povoação de Escalos Fundeiros, Pedrógão Grande, e alastrou a vários municípios vizinhos, nos distritos de Leiria, Castelo Branco e Coimbra.

"A questão dos incêndios florestais não é nada otimista, eu precisava de recarregar energia. Tive muita sorte com todas as pessoas envolvidas no projeto, que ficaram entusiasmadas com a ideia e graças a elas obtivemos um belo resultado", disse a artista, destacando o contributo do produtor Tomás Valle, do Porto.

Na quarta-feira, a obra "Requiem for Portuguese Forests", com a duração de 10 minutos, será disponibilizada na internet, através das plataformas Vimeo e Youtube.

Em termos globais, apoiaram o projeto concebido por Martina Vídenová a Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Instituto Camões, além de ajudas a título individual.